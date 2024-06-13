Флот «Юрент» в Новосибирске составит 2500 самокатов

Как отмечала редакция Infopro54, самокаты кикшеринговой компании «Юрент» вновь появились в Новосибирске. В пресс-службе сервиса корреспонденту Infopro54 сообщили, что на улицы города будет выведено 2,5 тысячи самокатов.

Напомним, с 27 мая сервис совместно с другими операторами кикшеринга обновил оферту и в несколько раз увеличил наказание за нарушение правил дорожного движения. В частности, за езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тысяч рублей, за езду вдвоем — 5 тысяч рублей, передача самоката ребенку — 10 тысяч рублей, неспешивание на пешеходных переходах — 1 тысяча рублей. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной.

— Выявлять нарушителей нам помогают органы правопорядка, городские камеры, а также консультанты по безопасности. В частности, Новосибирске будет работать минимум 50 консультантов, а далее, в течение сезона, их число может быть увеличено до 150 человек, — отметили в компании.

Кроме того, в компании отметили, что в ближайшее время «Юрент» планирует выйти на рынки Красноярска и Томска.

На данный момент в Новосибирске уже работают две кикшеринговые компании. Whoosh в начале апреля объявил о возобновлении сезона и выводе флота самокатов на улицы города. В этом году компания сдает в аренду 4300 самокатов. В середине апреля в Новосибирск вышел оператор кикшеринга Яндекс Go.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году «Юрент» решил не работать в Новосибирска из-за отсутствия взаимопонимания с местными органами власти.