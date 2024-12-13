Новосибирцу запретили проводить экскурсии на самолете через суд

Чановский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск транспортной прокуратуры и запретил местному жителю осуществлять авиаперевозки пассажиров.

Как сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, до ноября 2024 года пилот на легкомоторном самолёте проводил воздушные экскурсии над Новосибирском. Клиентов он искал через интернет. В ходе проверки выяснилось, что у пилота не было сертификата эксплуатанта.

— Новосибирской транспортной прокуратурой направлено в суд исковое заявление о признании вышеуказанной деятельности гражданина незаконной, о запрете выполнения коммерческих полетов в отсутствие сертификата эксплуатанта и распространения на сайтах в сети Интернет информации об оказании таких услуг, — рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры и признал деятельность новосибирца незаконной. Ему запретили полёты над городом.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет из Томска на Пхукет экстренно посадили в Новосибирске. На борту находились более 300 пассажиров.