Самолет из Томска на Пхукет экстренно посадили в Новосибирске

Сегодня в 8-47 утра в «Толмачево» приземлился самолет «Азур Эйр», следовавший из Томска на Пхукет.

Пассажиры уже пишут в соцсетях, что самолет вылетел из Томска с опозданием, потом «покружил, скинул топливо», после чего совершил экстренную посадку в Новосибирске.

По данным сервиса «Flightradar24», самолёт около трёх часов вырабатывал топливо, а потом приземлился в Толмачёво.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уже сообщили, что экипаж принял решение об экстренной посадке в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности. При этом не уточняется, что конкретно произошло на воздушном судне. Также в сообщении указано, что на борту находилось более 300 пассажиров.

— По причине технической неисправности принято решение о посадке на запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск, — уточнили в ведомстве. — Посадка произведена благополучно. Воздушное судно отстранено от эксплуатации до выяснения обстоятельств и причин авиационного события. По данным авиакомпании, пассажиры будут направлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Ранее редакция сообщала о том, что самолет из Сочи в Омск из-за непогоды перенаправили в Новосибирск.