Новосибирцы за месяц вложили в апартаменты более 1 млрд рублей

За ноябрь в Новосибирске продано 126 апартаментов на 1,1 млрд рублей. Больше всего сделок заключено на трех объектах: Freedom, Land Lord и «Аэрон». Стоимость квадратного метра в апартаментах в ноябре варьировалась от 110 до 282 тысяч за кв метр, свидетельствуют данные One Company. Судя по статистике, ноябрь оказался на втором месте в 2024 году по сделкам с апартаментами. На первом месте август — в этом месяце в Новосибирске было продано 173 апартамента на 1,4 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в июле, как по сумме, так и по количеству объектов.

— На фоне полной сумятицы девелоперов и риелторов, противоположных мнений экспертов и профессионалов рынка, звучащих в кулуарах, о перспективах рынка недвижимости, — сегмент апартаментов в ноябре снова показывает рекордные цифры. Ноябрь оказался вторым по объему продаж месяцем в году, и я не удивлюсь, что в декабре будет поставлен абсолютный рекорд, поскольку декабрь исторически снимает сливки, —констатирует брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров.

Эксперт подчеркнул, что рост продаж апартаментов происходит на фоне того, что все больше девелоперов приостанавливает запуск новых проектов или полностью меняет их концепцию на нишу, в которой сформировался существенный дефицит и в настоящий момент происходит серьезный рост ставок аренды. По его словам, речь идет о бизнес-центрах.

— Даже с такими ставками аренды строительство современных офисных зданий не является крайне доходным делом, но, меня как активного участника рынка коммерческой недвижимости, разворот девелоперов в сторону офисов, не может не радовать, —подчеркивает Назаров.

Напомним, по данным экспертов, с июля 2024 года офисы — самая востребованная для покупки коммерческая недвижимость в Новосибирске. По данным на 1 ноября 2024 года средняя цена продажи таких объектов в городе составила 130,8 тысяч рублей за квадрат. За аренду офисных помещений в среднем просят чуть больше тысячи рублей за квадрат, и эта цена сохраняется в 2024 году с незначительными вариациями месяц к месяцу, отмечают аналитики ООО «Сибирская юридическая компания». По данным компаний «Отелит» и RID Analytics, по офисной недвижимости ставка с начала года в Новосибирске выросла на 16%.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынке апартаментов Новосибирска предложение значительно превышает спрос. Интерес покупателей поддерживает исключительно выгодная локация апарт-отелей.