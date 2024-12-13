257 тысяч таксистов оформили договор ОСГОП в России

В России в настоящее время действует 256 944 договора Обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для легковых такси.

По данным Национального союза страховщиков ответственности, при этом в федеральной системе «Такси» зарегистрировано более 600 тысяч таких автомобилей.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года в законодательство были внесены изменения, согласно которым каждый водитель такси обязан иметь дополнительный полис ОСГОП к основному ОСАГО. В случае ДТП эти договоры дают пассажирам право на страховые выплаты: до 2 миллионов рублей за ущерб, причиненный здоровью, и до 23 тысяч рублей за вред, нанесенный имуществу.

Отсутствие ОСГОП может повлечь за собой штраф в размере до 1 миллиона рублей и приостановку действия разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси.

— По мере повышения требований к таксоперевозкам продолжается серьезный отток самих водителей из этой сферы. В связи с нехваткой кадров на рейсы выходит все меньше автомобилей, — ранее комментировал Infopro54 глава новосибирской Ассоциации работников такси Андрей Артюх. — В перспективе не исключаю, что количество водителей такси, работающих в официальном поле, уменьшится на 30%.

При этом он отмечал, что из-за ужесточения требований к такси поездка в Новосибирске подорожала в целом, а в час-пик может становиться и в три раза дороже. Это сказалось на спросе.

Ранее редакция сообщала о том, что с водителей не будут требовать полис ОСАГО при регистрации авто. Норма вступит в силу 1 марта 2025 года.