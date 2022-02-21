Новосибирцы активно покупают новостройки и берут недвижимость в ипотеку

По данным регионального Росреестра, количество принятых заявлений увеличилось на 19% и составило 31,3 тысячи, из них поступило в электронном виде 42% заявлений, это в 2 раза больше, чем в январе прошлого года.

— За январь 2022 года зарегистрировано более 6,5 тысяч ипотек на объекты недвижимости, из них 49% — в электронном виде. В сравнении с показателем января прошлого года наблюдается рост регистрации ипотечных сделок на 6%, а в сравнении с аналогичным периодом 2020 года — на 44%, — отметили в Росреестре по Новосибирской области.

Регистрация сделок на первичном рынке недвижимости также остается популярной. За январь 2022 года зарегистрировано более 2,2 тысяч договоров участия в долевом строительстве, из них 75% — в электронном виде. В сравнении с январем прошлого года рост составил 8%, а в сравнении с январем 2020 года — 52%.

— С каждым годом востребованность электронных услуг у новосибирцев растет, за последние пару лет популярность выросла более чем в 2,5 раза. Переход на электронный документооборот позволяет осуществлять учетно-регистрационные действия в более короткие сроки, – сообщила заместитель руководителя новосибирского Росреестра Наталья Ивчатова.

Переход на цифру – основной тренд последних двух лет.