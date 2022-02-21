Выгодные условия по вкладам для клиентов Банка «Левобережный»

Вы можете выбрать удобный срок размещения средств и при желании открыть вклад не выходя из дома.

Вклад с самой высокой процентной ставкой в банке – «Любимый». При открытии в интернет-банке или мобильном приложении BL-online на 730 дней (2 года) ставка – 10% годовых, на 540 дней (1,5 года) – 9,5% годовых, на 367 дней (1 год) – 9,25% годовых. Такие же условия действуют для пенсионеров, которые получают зачисления из ПФ РФ на счет или вклад в Банке «Левобережный» и оформят вклад в любом офисе. Другие категории клиентов тоже могут разместить средства через офисы банка, в этом случае ставка будет на 0,25% ниже от указанных в зависимости от срока вклада.

Минимальная сумма для открытия вклада «Любимый» – 50 000 рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются на счет ежемесячно и по истечении срока вклада.

Разместить меньшую сумму и на более короткий срок можно по вкладу «Копилка+». Первоначальный взнос составляет от 5 000 рублей, пополнение доступно суммами от 3 000 рублей (кроме последних 90 дней). Ставка при открытии вклада на 367 дней – 9% годовых, 270 дней (9 месяцев) – 8,5% годовых, 180 дней (полгода) – 8,25% годовых. Выплата процентов осуществляется каждые 90 дней, они увеличивают сумму вклада. Оформить вклад вы можете как в офисах, так и в интернет-банке и приложении.

Вклад с возможностью досрочного расторжения без потери процентов – «Капиталъ» на 540 дней. По нему вы можете заработать 7-8% годовых в зависимости от срока нахождения средств во вкладе. Банк выплачивает проценты каждые 90 дней, и они сохранятся, даже если вам придется закрыть вклад раньше, чем через 1,5 года. Проценты за период с даты последней выплаты до даты расторжения начисляются по ставке 0,01% годовых. Сумма вклада – от 30 000 рублей. Оформить можно в офисах и дистанционно.

При желании вложить 1, 3 или 5 млн рублей владельцы бизнес-кейса в Банке «Левобережный» могут открыть вклад «Персона» на 367 дней. Ставка составляет до 9,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Дополнительные взносы принимаются в размере от 100 000 рублей (за исключением последних 90 дней). Доступно снятие средств со вклада до суммы первоначального взноса. Вклад открывается в офисах банка.

Также банк повысил доходность по срочному вкладу «Поддержка+» с возможностью пополнения любыми суммами и снятия до неснижаемого остатка (1 000 рублей). Вклад предназначен для любых зачислений, включая пенсии, пособия и другие выплаты из бюджета РФ. Ставка – 7,5% годовых, срок – 1 000 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно и увеличивают сумму вклада. Возможно досрочное расторжение с сохранением выплаченного дохода. Разместить средства можно в офисах и дистанционно.

Условия вкладов доступны на сайте. По вопросам обращайтесь к специалистам в офисах Банка «Левобережный» (ПАО) и по номеру 8-800-3333-555.

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