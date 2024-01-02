Новосибирцы будут сдавать экзамен на водительские права по новым правилам

В соответствии с постановлением российского правительства, изменятся правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских прав, передает агентство ТАСС.

Нововведения вступят в силу 1 апреля текущего года.

Согласно регламенту, вырастет максимально допустимая сумма штрафных баллов — с пяти до семи, которая даст возможность сдать экзамен.

Также граждан, в отношении которых существует запрет на вождение за «пьяную езду», к экзаменам на другие водительские категории до окончания срока наказания не допустят.

Помимо этого, в соответствии с новым регламентом, если в момент сдачи экзамена на права истек срок действия паспорта гражданина РФ или нет медзаключения о наличии противопоказаний к управлению транспортным средством, то его перенесут до тех пор, пока документ не будет предоставлен в нужном виде.

Следует отметить, что военнообязанные граждане, проигнорировавшие повестку, не смогут сдавать экзамен на права и получить водительское удостоверение.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским автолюбителям продлили срок действия водительских удостоверений.