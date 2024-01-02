Новосибирские ученые смогли продлить срок хранения фруктов при комнатной температуре

Сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали гель из биополимеров, который оказался способен продлить срок хранения фруктов при комнатной температуре.

При этом преподаватель кафедры электрофизических установок и ускорителей НГТУ НЭТИ Екатерина Литвинова отметила, что плоды можно обрабатывать не только в момент упаковки, но и непосредственно на дереве, передает ТАСС.

Эксперт добавила, что на сегодняшний день биогель прошел проверку на яблоках и мандаринах. Их сохранность увеличилась в три раза. Яблоки теперь хранятся в течение трех недель.

Екатерина Литвинова пояснила, что состав геля полностью органический и смывается простой водой. И даже если он вдруг попадет в организм, то для человека это не представляет никакой опасности. В отличие от того же воска, который активно применяется в пищевой промышленности, чтобы подольше сохранить яблокм в первозданном виде, гель полностью биоразлагается и даже способен пропускать запах плодов.

Ученые планируют с началом весенне-летнего сезона опробовать биогель на моркови и ягодах. Не исключена вероятность того, что биогель протестируют в качестве косметического средства.

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