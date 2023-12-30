Новосибирским автолюбителям продлили срок действия водительских удостоверений

МВД России и Минэкономразвития страны, чтобы снизить административную нагрузку на жителей и бизнес, разрешили не менять водительские удостоверения с истекшим сроком.

― Если срок действия истекает в 2024 и 2025 годах, то продлевается на три года автоматически. Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу, ― сообщает официальный сайт ГУ МВД по Новосибирской области.

Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности.

Такой новогодний подарок смогут оценить более пяти миллионов водителей по всей стране, которым уже требовалось получение нового документа.