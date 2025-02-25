Новосибирцы чаще других россиян читают в Интернете новости

У новосибирцев общероссийские новости находятся на первом месте — чаще всего ими интересуются 40,2% горожан. Это выше, чем в среднем по стране. Далее идут мировые новости (36,5%) и лишь на третьем — региональные и городские — 23,2%. К таким выводам пришли эксперты ИТ-компании EdgeЦентр.

В целом по России сайты городских и областных СМИ стали основным источником информации наравне с общероссийскими медиа, федеральными тв-новостями — 27,5%. узнаёт новости на местных сайтах.

Каждый пятый россиянин узнает новости из местных телеграм-каналов, вк-групп и блогеров. Далее идут так называемое «сарафанное радио» и соседские чаты.

Стоит отметить, что большинство россиян (63%) обычно просматривают новости один или несколько раз за день, еще четверть (26%) делают это раз в несколько дней, а каждый десятый предпочитает узнавать новости не чаще одного раза в неделю. Однако есть исключения. Жители Новосибирска и Ростова-на-Дону чаще всего читают новости — 71,2% и 70% соответственно.

Ранее редакция сообщала, что в 2024 году жители Новосибирской области продемонстрировали один из самых высоких уровней тревожности в России. Среди ключевых факторов, вызывающих беспокойство, относятся увеличение числа мигрантов, аварии на теплосетях, проблемы в жилищно-коммунальной сфере и замедление работы популярного видеохостинга YouTube.