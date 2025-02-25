Новосибирск вошел в ТОП-10 регионов по количеству майнинговых ферм

Согласно анализу, проведённому цифровой экосистемой МТС с использованием технологии Energytool, Новосибирская область оказалась в числе десяти регионов-лидеров по числу майнинговых установок, аккумулируя 3% от общего количества по стране. Аналогичный процент зафиксирован в Самарской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан.

На январь 2025 года в России было обнаружено 136 575 ферм для майнинга криптовалюты, что на 7% больше, чем годом ранее. Первое место по концентрации майнинговых ферм занимает Иркутская область, где сосредоточено более 10% от всех выявленных объектов. Москва и Московская область также демонстрируют высокие показатели – около 9% и 8% соответственно.

Аналитики, сопоставив активность крипторынка с графиком загруженности майнинговых ферм, определили пиковые периоды использования мощностей, пришедшиеся на май, февраль и октябрь 2024 года.