Новосибирская область на 6 месте в рейтинге тревожных регионов России

В 2024 году жители Новосибирской области продемонстрировали один из самых высоких уровней тревожности в России. Это стало известно из последнего исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС».

Индекс тревожности в регионе вырос с 105,84 в 2023 году до 131,48 в текущем. В результате Новосибирская область поднялась с десятой позиции рейтинга на шестую. Кроме того, исследование выявило несколько ключевых факторов, вызывающих беспокойство среди населения.

К числу этих факторов относятся увеличение числа мигрантов, аварии на теплосетях, проблемы в жилищно-коммунальной сфере и замедление работы популярного видеохостинга YouTube. Согласно результатам исследования, все эти проблемы существенно влияют на общее чувство безопасности и комфорта жителей Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что в топе тревожности у новосибирцев тема мигрантов. На втором месте — замедление YouTube.