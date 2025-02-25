Новосибирский Минздрав объяснил причины очередей в поликлиниках

Чиновники из сферы здравоохранения считают, что причиной длинных очередей в новосибирских поликлиниках может быть то, что жители региона приходят на приём заранее, не учитывая время, указанное в электронном талоне. Также иногда приём затягивается по объективным причинам, не зависящим от врача. Об этом было объявлено в официальном телеграм-канале ведомства.

Чтобы сократить время ожидания пациентов и улучшить организацию работы врачей, в поликлиниках используется электронная система записи на приём.

Министерство здравоохранения Новосибирской области рекомендует жителям города заранее составлять список вопросов, подготавливать необходимые документы и подробно описывать состояние своего здоровья. Это позволит врачу поставить точный диагноз и назначить необходимое лечение.

— Если очередь всё же собралась — обратитесь к заведующему отделения, — посоветовали в ведомстве.

Напомним, в Новосибирске уже несколько строятся поликлиники в рамках государственно-частного партнерства. Запуск этих проектов был предназначен, в том числе, для снижения нагрузки на врачей и сокращения очередей пациентов. Однако, до сих пор не введен в эксплуатацию ни один объект.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство новосибирцев поддерживает обязательную отработку для медиков. Введение штрафов для тех, кто не хочет работать по специальности вызывает споры.