В Новосибирске появится центр геномных исследований

— Центр генетических технологий, Института цитологии и генетики СО РАН является одним из системообразующих проектов «Академгородка 2.0». Сейчас идет проработка его реализации с профильными департаментами правительства области в части имущественных, земельных, энергетических и других вопросов. Стоимость этого проекта оценивается в 30 млрд рублей, — сообщил на брифинге министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.
В рамках реализации этого проекта Федеральный исследовательский центр Института цитологии и генетики СО РАН участвует в конкурсе на создание научного центра мирового уровня в области геномных исследований. Создание в РФ нескольких подобных центров предусмотрено «майским» указом президента и является частью нацпроекта «Наука».
Конкурсы будут объявлены поздней весной, а результаты подведены к концу лета. За ближайшие шесть лет эти центры мирового уровня должны быть не только созданы, но и уже показать запланированную нацпроектом результативность: по публикациям, привлечению ведущих ученых и т.д. На центр геномных исследований необходимо 1-2 млрд рублей.
Фото: Tom Woodward
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