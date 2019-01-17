В Новосибирске появится центр геномных исследований

— Центр генетических технологий, Института цитологии и генетики СО РАН является одним из системообразующих проектов «Академгородка 2.0». Сейчас идет проработка его реализации с профильными департаментами правительства области в части имущественных, земельных, энергетических и других вопросов. Стоимость этого проекта оценивается в 30 млрд рублей, — сообщил на брифинге министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

В рамках реализации этого проекта Федеральный исследовательский центр Института цитологии и генетики СО РАН участвует в конкурсе на создание научного центра мирового уровня в области геномных исследований. Создание в РФ нескольких подобных центров предусмотрено «майским» указом президента и является частью нацпроекта «Наука».

Конкурсы будут объявлены поздней весной, а результаты подведены к концу лета. За ближайшие шесть лет эти центры мирового уровня должны быть не только созданы, но и уже показать запланированную нацпроектом результативность: по публикациям, привлечению ведущих ученых и т.д. На центр геномных исследований необходимо 1-2 млрд рублей.

Центр генетических технологий — один из проектов, которые предлагается включить в новую программу развития новосибирского научного центра — «Академгородок 2.0». Предполагается, что в него войдут три филиала: ГНУ «Сибирский НИИ растениеводства и селекции», ФГБНУ «Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины» и НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН). Центр будет расположен на двух площадках — в Краснообске и в Академгородке. В рамках Центра генетических технологий планируется проведение широкого спектра междисциплинарных исследований, в которых будет задействовано более 20 институтов Академгородка. В июле 2018 года сообщалось, что стоимость проекта — 21 млрд рублей, срок реализации — 5 лет, начиная с 2019 года.

Фото: Tom Woodward