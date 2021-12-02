Новосибирцы чаще всего покупают в интернете одежду и обувь

По сообщению пресс-службы Яндекс.Маркета, в Новосибирске почти 80 % пользователей онлайн-магазинов делают покупки минимум раз в месяц, 23 % — минимум раз в неделю.

Главные причины покупать онлайн для жителей города — возможность сравнивать предложения разных продавцов, экономия сил и времени, которые потребовались бы на поездки в магазины, а также возможность делать покупки в любое время и из любого места.

По данным Яндекс.Маркета, доля покупок, которые новосибирцы делают со смартфонов и планшетов, продолжает расти и составляет уже 62 %. Покупая с мобильных, люди в три раза чаще пользуются приложениями магазинов, чем сайтами.

— Категория товаров, пользующаяся самым широким спросом, — одежда и обувь для взрослых: эти товары хотя бы раз в течение года покупали 64 % респондентов из Новосибирска. На втором месте — средства для ухода за лицом, телом и волосами (60 %), на третьем — смартфоны и планшеты (56 %), — рассказали в компании.

Наиболее распространённый способ получения заказа в Новосибирске — самовывоз из магазина или пункта выдачи, так получили свои последние покупки 69 % опрошенных. Обычная курьерская доставка использовалась в 19 % случаев. 4 % заказов были получены почтой или через постаматы.