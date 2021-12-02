«Вовлеченные сотрудники становятся амбассадорами бренда компании»

Вопросы лояльности и вовлеченности персонала занимают бизнес примерно с 2003 года, а в последние несколько лет идея лояльности и вовлеченности сотрудников получает всё больше признания. Эта идея рассматривает вопрос о том, как компания может достичь своих стратегических целей с лояльным, преданным персоналом, который искренне вовлечен в задачи компании. Для этого бизнес должен создать условия, в которых каждый сотрудник, менеджер и руководитель будут делать все возможное и допустимое для блага компании.

И спикеры заседания поделились своим мнением на этот счет и, главное, своими практическими наработками в данной теме.

Спикер Калачев Игорь (директор, руководитель Института социальных систем и технологий, Школы высшего управленческого мастерства; кандидат социологических наук, тьютор) обратил внимание руководителей на особенности самих слов – лояльность и вовлеченность; рассуждал про влияние корпоративное культуры на то, как ведут себя сотрудники: «Культура диктует поведение», что от культуры зависит отношение к сплоченности. И, при этом, компания должна четко понимать – куда они двигаются, каковы ее цели. При внедрении инструментов вовлеченности важно помнить следующее:

персонал устает от изменений и от «работы с вовлечением»

социальная система компании нелинейная и склонна к хаосу. Отсюда, шаги по лояльности, вовлечению дают сбои, «отбрасывают назад», дают побочные эффекты.

Спикер Чайкина Елена Юрьевна (директор консалтинговой компании «Альянс») рассказала про свой опыт работы с вовлеченностью посредством воодушевляющего лидерства. Напомнила руководителям о такой незаменимой компетенции как эмоциональный интеллект, именно он помогает во времена изменений и лидерства. Итогом вдохновленного лидерства станут «думающие сотрудники: «Пусть ваши сотрудники начнут думать – а это значит, вовлекутся в свою деятельность и будут нести ответственность за результат». Для вовлечения нужно партнерство, а не авторитарный стиль, доверие и совместное признание как успехов, так и неудач.

Следующий спикер клуба Насонов Владислав (руководитель проекта «Movavi Образование», компания «Movavi») сразу обозначил главное – «Эффективная мотивация и вовлеченность – правильные люди на правильных местах». Это про то, что важно делать качественный отбор сотрудников при найме на основе ценностей и глубоко смотреть на их потенциал. Действенными и проверенными инструментами повышения лояльности и вовлеченности спикер считает:

атмосфера в команде

условия труда комфортные

«делать чудо» — такая цель, которая вдохновляет сотрудника

совпадение целей компании и людей

причастность персонала к «большому делу»

Спикер Мартынова Анна (директор бизнес — издания Деловой квартал, г. Новосибирск) поведала слушателям значимую формулу: как руководство относится к сотрудникам, так и сотрудники относятся к клиентам и к компании. Все отношения внутри бизнеса отражаются на внешнем рынке корпораций. И каждому руководителю необходимо знать, чем живут его сотрудники, какие переживания, боли и радости они испытывают, о чем тревожатся, и про что мечтают. «Разговаривать с сотрудниками не про работу, а про человека, про него самого». И тогда вовлеченные сотрудники становятся амбассадорами бренда компании».

Спикер Мансуров Роман (директор компании «Подразделение Д») акцентировал иной аспект вовлеченности и лояльности – корпоративную безопасность. Спикер рассказал директорам как ведет себя сотрудник, который нелояльный, какой ущерб он легко может принести. Статистика неумолима: «от 35% до 50% всего ущерба компаниям приносят их собственные работники со стажем работы 3-5 лет». Отсюда важно работать с персоналом системно: оценивать, выявлять ненадежных, следить за динамикой лояльности штата.

Участники заседания активно обсуждали в чате вопросы лояльности и вовлеченности, вспоминали свои примеры из управленческого опыта.

По окончании заседания все поучаствовали в традиционном розыгрыше от партнеров Клуба Директоров, получили призы и подарки.

Спасибо спикерам и экспертам, участникам и партнерам Клуба Директоров!

Следующее заседание клуба состоится в декабре 2021 года. Следите за анонсом!