Новосибирцы через суд требуют от продавцов электронные чеки

Заменить бумажный чек на электронный можно только с согласия покупателя до осуществления расчета за покупку. Об этом напомнили в пресс-службе УФНС России по Новосибирской области.

— По умолчанию пользователь ККТ обязан выдать кассовый чек на бумажном носителе, а в случае представления покупателем до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты должен направить кассовый чек на указанный номер или адрес электронной почты, — уточнил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Новосибирской области Владимир Шаповалов.

Получить электронный чек можно через приложение «Мои чеки онлайн». В этом случае покупатель должен назвать кассиру номер своего телефона, после чего в приложении появится чек. Если же покупатель в личном кабинете мобильного приложения магазина настроил отказ от печати чеков, то он будет получать их на электронную почту. Карта лояльности магазина тоже позволяет выбрать электронный способ получения чеков — в этом случае покупатель будет получать их на указанную при регистрации электронную почту.

Невыдача покупателю бумажного или электронного чека может повлечь за собой административную ответственность, предупреждают налоговики. К тому же, в этом случает покупатель может обратиться в суд для компенсации морального вреда. Такие прецеденты в Новосибирской области уже были и всякий раз решения выносились в пользу потребителей, отметили в пресс-службе.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина утверждает, что судебные разбирательства по причине невыдачи чека в Новосибирске не носят массовый характер и занимаются этим, как правило, так называемые, профессиональные судильщики.

— К нам в бюро с такими жалобами не обращались. Ну какой моральный ущерб может получить человек от того, что ему не выдали чек? Любую информацию о товаре можно прочитать на самом товаре. Если речь идет о системе «Честный знак» и человек хочет убедиться, что приобретенная им вещь не является подделкой, так и эту информацию можно прочитать на этикетке. Убедиться в том, что цена не была завышена, можно в банковском приложении, — говорит она.

Эксперт добавляет, что покупатель может не получить электронный чек не только по вине продавца. Обычно причиной того, что документ не доходит до получателя, является сбой в электронной системе, как проводника, обеспечивающего передачу данных, так и самого покупателя.

— Скорее всего в суд по этим вопросам обращаются лишь профессиональные судильщики, которые зарабатывают на этом деньги. К сожалению, эта когорта становится все больше, а противодействовать им очень сложно, — констатирует Наталья Пинигина.

Напомним, минувшим летом Госдума приняла изменения в Налоговый кодекс РФ согласно которым с сентября были увеличены судебные пошлины — в 5-50 раз. Например, по гражданским и административным делам минимальный размер пошлин будет увеличен в десять раз — с 400 до 4 тыс. руб., а максимальный (на сегодняшний день это 60 тыс. руб. при цене иска свыше 1 млн руб.) увеличится в 15 раз — до 900 тыс. руб.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговая ужесточила контроль за предпринимателями в рамках отраслевого подхода к проверке бизнеса.