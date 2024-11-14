Застройщики подняли зарплаты, общепит доплатил налоги в Новосибирске

Почти половину налоговых поступлений в бюджет Новосибирской области (49%) формируют две отрасли: обрабатывающая и торговля. Об этом на V Новосибирском налоговом форуме сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Геннадий Морозов. При этом налоговые поступления от строительной отрасли в 2024 году увеличились на 40% к аналогичному периоду прошлого года, темп прироста НДФЛ составил почти 121% процент.

— Это свидетельствует об увеличении уровня заработной платы, о легализации доходов налогоплательщиков, а также о сокращении неформальной занятости, — констатировал Морозов. — По результатам проведенных мероприятий налогового контроля 5300 налогоплательщиков уточнили свои налоговые обязательства и обеспечили дополнительные поступления в бюджет на общую сумму почти 900 млн рублей. Заключены более 4000 трудовых договоров, что привело к дополнительным поступлениям свыше 184 млн рублей.

Руководитель УКФНС также рассказал об итогах реализации отраслевого проекта обработки налогов.

Строительство

В 2024 году налоговики провели встречу с застройщиками региона, где рассказали о рисках, которые они наблюдают в строительной отрасли. После этого прошли рабочие встречи с представителями каждой компании, определены риски по каждому бизнесу.

— В частности, мы обратили внимание, что средняя отраслевая налоговая нагрузка за 2023 год у строителей в Новосибирске составляла чуть больше 1%. Это на 3,2% пункта ниже средней отраслевой налоговой нагрузки по Российской Федерации, которая составляет 4,5%, — пояснил Геннадий Морозов. — Так, средняя заработная плата в строительстве в Новосибирске в 2023 году составляла 52 000 рублей, общероссийский показатель — 72 000 рублей, а на сайте объявлений каменщикам в Новосибирске предлагали 200 000, отделочникам — 80 000 и т.д. То есть реальные показатели вдвое превышали зарплаты, которые строители отражали в своих отчетах.

В рамках отраслевого подхода налоговая провела анализ 60 застройщиков. В итоге за январь-сентябрь налоговая нагрузка на компании выросла в 2,4 раза, доходы — в 7,5 раз или на 10 млрд рублей, исчисление налогов выросло в 7 раз или на 2,2 млрд рублей, в том числе поступление налогов в региональный бюджет выросло на 2 млрд рублей. Свыше 55 застройщиков показали рост сотрудников более чем на 400 штатных единиц, среднемесячная зарплата в отрасли выросла на 43% — почти до 100 000 рублей.

Производство пива и пивных напитков

Эффективным налоговик также назвал проект в пивоваренной отрасли, направленный на повышение прозрачности рынка производства пива и пивных напитков. После анализа всех приведенных УФНС рисков компании отрасли добровольно уточнили налоговые обязательства.

— Мы видим существенное увеличение налоговой нагрузки. У 53 производителей — в среднем до 186%, у 48 производителей на 70% изменилась модель налогового поведения, они отразили реальные объемы выпускаемой продукции, — прокомментировал Геннадий Морозов. — В результате легализации доходов консолидированный бюджет Новосибирской области получил 11 млрд рублей, что на 31% или на 2,7 млрд больше, чем в 2023 году. При этом 98% поступлений приходятся на акцизы на пиво.

Розничные рынки

Под отраслевой проект попали розничные рынки региона. Речь идет о 60 различных торговых площадках, таких как рынки, ярмарки. Сегодня этим проектом охвачены более 5000 торговых мест, 2800 предпринимателей, в отношении которых ведется постоянный мониторинг деятельности.

— В результате с 2021 года (начало проекта) объем выручки учтенной кассовой техники вырос в 2,7 раза, количество чеков — в 2,4 раза и в 2024 году достигло 8,3 млн единиц, — сообщил Морозов.

Он напомнил, что с 1 марта 2025 года будут действовать новые правила взаимодействия между арендаторами и компаниями, управляющими розничными рынками. Каждый администратор при заключении договора об аренде торгового места будет обязан представить документальное подтверждение наличия зарегистрированной контрольно-кассовой техники, а управляющая рынком компания будет это проверять и ежедневно отчитываться в налоговую.

Общественное питание

В этом отраслевом проекте принимают участие около 1500 объектов, работающих в Новосибирской области: рестораны, кафе и т.д. По данным УФНС, за 9 месяцев 2024 года количество учтенных предприятиями общепита кассовых чеков составило 28,8 млн единиц, это на 34% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В результате проведенных контрольных мероприятий представлены 498 уточненных деклараций, дополнительно уплачены в бюджет 18,2 млн рублей.

— В качестве примера приведу ситуацию, когда мы накануне праздничных мероприятий (Новый год, 8 марта) проводили мониторинг загруженности мест общественного питания, где на эти даты было установлено отсутствие свободных мест, — комментирует руководитель налоговой Новосибирской области. — Однако после праздников мы увидели аномалию: оказалось, что выручка общепита в эти дни упала. Мы провели контрольное мероприятие, и по итогам проверки были сформированы чеки коррекции на сумму 85,5 млн рублей.

К положительным результатам отраслевого подхода эксперт также отнес рост поступлений по НДФЛ, страховых взносов от участников проекта. По итогам 9 месяцев 2024 года количество работников, занятых в общепите региона, составило 14500 — на 17% больше, чем годом ранее.

Автошколы

В прошлом году УФНС по Новосибирской области также запустило отраслевой проект по автошколам. На примере одной компании налоговики установили, что, по данным ГИБДД, к экзаменам были допущены около 1000 курсантов, а официальная налоговая отчетность по данному предприятию составила всего 200 человек. В итоге налоговики рассчитали необходимые на заявленное ГИБДД количество курсантов академические часы теоретических занятий, а также сколько необходимо инструкторов для практического вождения.

— В итоге мы установили, что в компании не только занижается выручка от обучения курсантов, но и количество официально работающих человек. Мы проанализировали деятельность 50 таких организаций, оказывающих услуги по обучению вождению автотранспортных средств. В итоге в рамках проекта автошколы доначислили налоги на сумму почти 70 млн рублей, размер оплаты увеличен более 400 сотрудникам, трудоустроены 183 человека, — рассказал Морозов.

Глава УФНС подчеркнул, что проведенные проверки и их результаты оказали волновой эффект на других участников рынка автошкол. Кроме того, отраслевой подход позволил сократить потенциальные риски для участников дорожного движения, так как выросло качество подготовки курсантов.

Президент МАРП, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин поддержал отраслевой подход в работе налоговиков, отметив, что он уравнивает все предприятия, работающие на одном сегменте рынка.

— Было время, когда к нам часто поступали обращения такого плана: «По нашему предприятию налоговый каток прокатился, и мы стали более добросовестными, но конкурирующие субъекты продолжают работать по-старому и получают конкурентные преимущества. Как бы так сделать, чтобы каток прокатывался по всем предприятиям равномерно?» — напоминает Карпекин. — Отраслевой подход позволяет исключить вот такие моменты. Если мы приводим в порядок всю отрасль, то все компании не могут использовать свои схемы. Это в итоге достаточно позитивно воспринимается бизнесом, хотя он и против повышения налогов. Но этот подход всех ставит в равные условия. Если есть высокие налоги, но их платят все, то все находятся в равных условиях, и экономика простраивается соответствующим образом.

Ранее редакция рассказывала о том, что налоговая берет под контроль рынок арендного жилья в Новосибирске.