Школы с наибольшим количеством детей-мигрантов назвали в Новосибирске

Пока депутаты и общественники активно обсуждают запрет на прием в школы детей, не знающих русского языка, новосибирские школы наполняются приезжей ребятней, с трудом изъясняющихся на языке Достоевского и Пушкина.

Журналисты VN.ru выяснили, что в Новосибирске отбор по уровню языковой подготовки детей-мигрантов при поступлении в школы пока не производится. Сегодня отказать в приеме таких учеников руководство учебного заведения может только по причине отсутствия свободных мест, уточнили в департаменте образования мэрии областного центра.

В ведомстве сообщили, что детей-мигрантов в региональных школах достаточно много. Лидером по их числу является школа на МЖК. Помимо этого, приезжих учеников много в Калининском и Заельцовском районах.

— Больше всего детей других национальностей, за исключением русской, включая мигрантов, обучается в следующих общеобразовательных организациях — СОШ № 216, 194, 195, 122, 77, 66 и 71, — добавили представители департамента образования.

Напомним, в сентябре 2024 года Минпросвещения РФ предложил ограничить число детей иностранных граждан, не говорящих на русском языке. Свои рекомендации министерство разослало по регионам страны. В документе отмечается, что большое число учеников, не владеющих или слабо владеющих русским, негативно отражается на образовательном процессе. По данным ведомства, на конец прошлого учебного года плохо знали русский 12% учеников-иностранцев.

В Новосибирске эксперты обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. Это дети из семей мигрантов, недавно приехавших в сибирский мегаполис. Таких учащихся называют инофонами (инофоны владеют иными фоновыми знаниями, русским языком они владеют лишь на так называемом бытовом уровне —Ред.). Инофоны учатся как в начальных классах, так и в среднем звене.

В правительстве региона сообщали, что в Новосибирске 5 школ, где где 99% ребятишек в классах из Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. В связи с этим Минобру было поручено применить административный ресурс, чтобы таких детей в классах было не более 10%.

Ранее редакция сообщала о том, что детей мигрантов без знания русского языка запретили принимать в российские школы.