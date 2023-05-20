Около дачных обществ и города Обь пожарные тушат ландшафтный пожар

Как сообщают в Главном управлении МЧС РФ по региону, возгорание травы зарегистрировано 11 часов вблизи садоводческого общества «Геофизик» около города Обь. МЧС вызвали садоводы. Возгорание зафиксировано на нескольких очагах на полях вокруг садового общества. Пожарные защищают дачников, чтобы огонь не перекинулся на их участки. Судя по видео, которое горожане, выехавшие на выходные на отдых за город выкладывают в соцсетях, в районе пожара довольно сильное задымление.

Стоит отметить. что помимо СНТ «Геофизик» в данной локации находится довольно много садовых обществ, а также новое городское кладбище.

Напомним, С 10 по 14 мая в регионе зафиксировано 573 пожара, из них 487 случаев – горение травы и мусора. До 23 мая из-за сухой погоды в Новосибирской области действует особый противопожарный режим.

Ранее редакция сообщала о том, что весеннюю охоту в Новосибирске могут отменить из-за ландшафтных пожаров.