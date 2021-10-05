Новосибирцы изобрели технологию для «стационара на дому»

Группа компаний «Медико-биологический Союз» ведет разработку носимого девайса, который позволяет мониторить параметры температуры, сердечный ритм, а также осуществлять контроль дыхания пациента. Аналогов этого устройства на рынке сегодня нет.

— Этот девайс в виде пластыря клеится на грудную клетку или спину пациента, и врач может контролировать его состояние. Мы ведем комплексную работу с медучреждениями, со специалистами НЭТИ и создаем алгоритм обработки звуков дыхания человека, чтобы определить, когда его нестабильное состояние переходит в острое, — рассказал во время пресс-тура в рамках форума OpenBio-2021 директор ГК «Медико-биологический Союз» Михаил Лосев. — Для чего это необходимо? К примеру, не каждого человека, у которого определили ковид, сразу увозят в больницу — мест на всех тогда точно бы не хватило. Он может первые несколько дней заболевания давать температуру 37,2 градуса, а потом наступит резкое ухудшение здоровья — и человек попадет в реанимацию. Наша разработка нацелена на то, чтобы поймать это время перехода нестабильного состояния в острую фазу и вовремя принять меры. По сути, это как стационар на дому под контролем специалистов. Это перспективное направление по носимым устройствам.

На реализацию этого проекта — «Разработка, организация производства и вывод на рынок ультрапортативного беспроводного персонального устройства мониторинга ключевых показателей здоровья и жизнедеятельности организма для дистанционного медицинского наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями и пациентов, находящихся в группах риска (HealthCo)» — компания в сентябре получила грант правительства Новосибирской области. Субсидия в размере 3 млн рублей была предоставлена на условиях софинансирования в аналогичном объеме. Научный партнер проекта — НГТУ (НЭТИ).

Назначение HealthCo — мониторинг жизненно-важных показателей у пациентов с различными заболеваниями (сердечно-сосудистые, инфекционные, неврологические патологии, реабилитация, после хирургических вмешательств и т. д.) для своевременного выявления отклонений в состоянии здоровья, предупреждения осложнений и осуществления телемедицинской консультации. Комплекс включает в себя портативное беспроводное устройство для измерения физиологических показателей пациента с модулем передачи данных по протоколу Bluetooth, а также программное обеспечение для управления устройством и централизованной системы сбора и хранения информации на ОС Android, обеспечивающее передачу данных в медицинскую информационную систему.

Группа компаний «Медико-биологический Союз» создана в 1992 году. Основное направление деятельности компании — разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе социально-опасных инфекций (ВИЧ и другие). «Медико-биологический Союз» является третьим в РФ производителем наборов реагентов для инфекционных заболеваний — более 15 млн анализов в год. Также группа компаний осуществляет разработку и производство медицинского оборудования для клинико-диагностических лабораторий, автоматизированных диагностических комплексов, наборов реагентов для контроля качества лабораторных исследований. Собственные производственные мощности занимают 1500 кв. м, дочерние компании производят необходимые реагенты и лабораторный пластик.

Дочерняя компания — ООО «МБС-Технология», основной задачей которой является разработка новых инновационных наборов реагентов для in vitro диагностики.

ООО «Медико-биологический Союз» одним из первых в России разработал экспресс-тест на коронавирус. Тест прошел регистрацию в Росздравнадзоре 6 апреля 2020 года, и его первые промышленные партии сразу были отправлены в российские регионы.

По данным оперативного штаба на утро 4 октября, в Новосибирской области были зарегистрированы 64217 случаев коронавируса (+165 за сутки), в том числе у 5473 детей. 50769 пациентов полностью выздоровели (+37 за сутки). Скончались двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 52, 67, 74, 79, 87 лет и женщины в возрасте 56, 58, 60, 72, 73, 80, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3033 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2020 пациентов, в том числе 35 детей. В отделениях реанимации находятся 217 человек. На ИВЛ — 24 пациента.