У строящегося ЛДС в Новосибирске начали устанавливать основание ледового корта

По словам министра строительства Новосибирской области Ивана Шмидта, сначала будет обустроен ледовый корт тренировочной арены размером 60 на 30 метров, затем такая же технология будет использована для большой арены аналогичных габаритов.

Устройство основания ледового корта с трубами хладоснабжения – первый, но очень важный этап создания ледового поля. В системе одновременно будет циркулировать более 34 тысяч литров хладагента.

— Сегодня мы активно наращиваем темпы строительства новой ледовой арены. На объекте работает более 500 человек, планируем увеличить это число до 700. Параллельно монтируются металлоконструкции, на которые наносится огнезащита, устраивается профлист на кровле основной арены, заливаются монолитные гребенки и лестницы, монтируются металлические конструкции фасада основной арены, обустраиваются полы, продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения. Для решения основной задачи – закрытия теплового корпуса спортивного сооружения – продолжается монтаж оборудования ИТП, покрытие кровель малой арены, остекление фасадов, — рассказал Иван Шмидт.

Как пояснил генеральный подрядчик строительства, директор по строительству ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк, сейчас совместно с министерством строительства Новосибирской области ведется большая работа по запуску временного теплоснабжения, продолжаются работы по обустройству инженерных сетей.

Напомним, что все работы планируется завершить в третьем квартале 2022 года.