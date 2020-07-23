Региону будет выделено дополнительно 2,5 млрд рублей на сбалансированность бюджета

В 2020 году Новосибирской области планируется дополнительно выделить средства на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета региона, в том числе для обеспечения социальных обязательств, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Такое решение приняла Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований.

Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков напомнил, что в мае 2020 года, в рамках распределения первых 100 млрд рублей дотаций на сбалансированность бюджетов регионов, Новосибирской области было направлено почти 2 млрд рублей.

— В рамках второго транша – распределения дополнительных 100 млрд рублей дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов, например, для того чтобы регионы могли выполнить свои социальные обязательства, Новосибирской области планируется выделить еще 2,5 млрд рублей, — отметил Александр Жуков.

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