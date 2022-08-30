Рекламодателям

Новосибирцы могут подключить тепло в свои дома досрочно

  • 30/08/2022, 15:29
Автор:
начало отопительного сезона в Новосибирске
При этом официальная дата начала отопительного сезона в городе еще не определена.

Отопительный сезон в Новосибирске начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов в течение пяти дней, пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

За последние сутки такой температуры в Новосибирске пока не было, поэтому официальная дата начала отопительного сезона в городе еще не определена.

Тем временем, у новосибирцев есть возможность подключить отопление в домах досрочно. Об этом изданию рассказали в СГК.

— Мы готовы рассматривать заявки новосибирцев на раннее подключение отопления – еще до официального старта отопительного сезона по решению мэра города, — говорится в сообщении компании.

Подключить тепло можно в большинстве домов, кроме тех, где идёт капитальный и текущий ремонт, подчеркнули в СГК.

— Старшему по дому необходимо направить вопрос о доступности подключения в теплосетевое подразделение СГК на электронный адрес Priem-TS@sibgenco.ru, — объяснили в компании.

После получения подтверждения технической возможности, необходимо обсудить с соседями вопрос о запуске тепла в доме. Если большинство «за», нужно составить коллективный запрос на подключение и передать его в управляющую организацию.  Ответ будет дан в течение 1-2 дней.

Фото: pixabay.com — ri

484

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : тепло в домах СГК подключение отопления отопление в Новосибирске Мэрия Новосибирска


продукты питания

В Новосибирской области расширяется сеть лабораторий для контроля за продуктами питания

В том числе для поставок сельхозтоваров на экспорт.
Читать статью >>
Цены на уголь

Цены на уголь для потребителей снова поползли вверх

Только с начала августа топливо для населения подорожало на 5-7%.
Читать статью >>
Русфонд

Роме Кодалаеву с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 183 425 рублей.
Читать статью >>
Уличная торговля

Консульства трех государств подключат к борьбе с уличной торговлей в Новосибирске

Первоочередного внимания удостоятся ключевые площади города — Калинина и Маркса.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области расширяется сеть лабораторий для контроля за продуктами питания

30/08/2022, 16:05

Цены на уголь для потребителей снова поползли вверх

30/08/2022, 15:06

Роме Кодалаеву с диагнозом ДЦП требуется курсовое лечение

30/08/2022, 14:53

В Томской области повысили выплаты ветеранам в 10 раз

30/08/2022, 14:48
Популярное

Обязательная маркировка рекламы с 1 сентября 2022 года

30/08/2022, 10:57

Реклама алкогольной продукции может вернуться на билборды

30/08/2022, 09:55

Какие документы работодатель не вправе требовать от соискателя

29/08/2022, 15:04

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ улучшил условия зарплатного обслуживания

30/08/2022, 12:57

ВТБ финансово поддержит более 40 тысяч пенсионеров

30/08/2022, 10:35

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером семейного фестиваля «Рубеж лета»

30/08/2022, 10:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска