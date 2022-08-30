Новосибирцы могут подключить тепло в свои дома досрочно

Отопительный сезон в Новосибирске начнется, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов в течение пяти дней, пояснили КП-Новосибирск в мэрии города.

За последние сутки такой температуры в Новосибирске пока не было, поэтому официальная дата начала отопительного сезона в городе еще не определена.

Тем временем, у новосибирцев есть возможность подключить отопление в домах досрочно. Об этом изданию рассказали в СГК.

— Мы готовы рассматривать заявки новосибирцев на раннее подключение отопления – еще до официального старта отопительного сезона по решению мэра города, — говорится в сообщении компании.

Подключить тепло можно в большинстве домов, кроме тех, где идёт капитальный и текущий ремонт, подчеркнули в СГК.

— Старшему по дому необходимо направить вопрос о доступности подключения в теплосетевое подразделение СГК на электронный адрес Priem-TS@sibgenco.ru, — объяснили в компании.

После получения подтверждения технической возможности, необходимо обсудить с соседями вопрос о запуске тепла в доме. Если большинство «за», нужно составить коллективный запрос на подключение и передать его в управляющую организацию. Ответ будет дан в течение 1-2 дней.