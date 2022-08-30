В Новосибирской области расширяется сеть лабораторий для контроля за продуктами питания

— В структуру нашей службы входят 22 лаборатории, из них 9 аккредитованы для оценки продуктов питания. Каждая — на свою линейку исследований. Две лаборатории в этом году получили аккредитацию по международным стандартам в рамках реализации проекта экспорта продукции АПК, — сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.

В планах ведомства — аккредитовать еще 7 лабораторий для работы с продуктами питания. В итоге на 30 районов области будут работать 16 лабораторий. По словам Гоппе это позволит качественно и оперативно реагировать на все возникающие требования. Ранее в регионе была сеть из 30 учреждений, но после повышения требований к их оснащению, к квалификации специалистов, а также в связи с сокращением поголовья животных сеть сократилась.

Как сообщил начальник отдела государственной ветеринарной службы районов области Даниил Миловидов, в 2022 году в регионе службой выявлены 250 тысяч случаев несоответствия пищевой продукции требованиям пищевой безопасности. В продуктах были обнаружены инфекционные и паразитарные возбудители ряда заболеваний, а также остаточное количество антибиотиков и нитрофуранов. Некачественными признаны около 2 тысяч тонн пищевой продукции

Представители ветслужбы также отметили, что региону удается предотвращать случаи возникновения особо опасных заболеваний.

— Эпизоотическая ситуация в прилегающих к региону странах сложная, и распространение на их территориях заболеваний создает постоянные биологические угрозы. Новосибирская область при этом остается достаточно благополучным регионом, — констатирует Владимир Гоппе.

В частности, он напомнил, что в 11 регионах России, в том числе Новосибирской области, до недавнего времени действовал запрет на вывоз говядины, так как у территорий был статус «неблагополучная с вакцинацией». Причина — вспышки ящура на границе с Казахстаном. 3 недели назад область сменила статус на «благополучная с вакцинацией», что расширило список регионов, куда мы можем экспортировать свою говядину. Полный запрет на экспорт пока не снят, но работы в этом направлении идут.

Даниил Миловидов добавил, что в области благополучная ситуация по АЧС — 2 хозяйства в регионе имеют наивысший уровень биологической безопасности. Кроме того, в области под контролем находится поголовье диких кабанов.

Постепенно сокращается количество случаев бешенства.

— У нас был перерыв в 3-5 лет, когда мы не проводили работы по вакцинации диких животных от бешенства. В результате в 2019 году в регионе были зарегистрированы 42 случая. Большинство очагов — дикие плотоядные животные. В итоге финансирование было возобновлено, и в этом году у нас 3 зарегистрированных случая, — констатировал он.

Серьезная работа в области также идет по замене поголовья КРС инфицированного лейкозом. В управлении ветеринарии рассчитывают, что эту проблему также удастся решить.

Ранее редакция сообщала, что аграриям области запрещали вывоз молока и мяса за пределы региона.