В Новосибирской области расширяется сеть лабораторий для контроля за продуктами питания

— В структуру нашей службы входят 22 лаборатории, из них 9 аккредитованы для оценки продуктов питания. Каждая — на свою линейку исследований. Две лаборатории в этом году получили аккредитацию по международным стандартам в рамках реализации проекта экспорта продукции АПК, — сообщил в ходе пресс-конференции заместитель начальника управления ветеринарии Новосибирской области Владимир Гоппе.
В планах ведомства — аккредитовать еще 7 лабораторий для работы с продуктами питания. В итоге на 30 районов области будут работать 16 лабораторий. По словам Гоппе это позволит качественно и оперативно реагировать на все возникающие требования. Ранее в регионе была сеть из 30 учреждений, но после повышения требований к их оснащению, к квалификации специалистов, а также в связи с сокращением поголовья животных сеть сократилась.
Как сообщил начальник отдела государственной ветеринарной службы районов области Даниил Миловидов, в 2022 году в регионе службой выявлены 250 тысяч случаев несоответствия пищевой продукции требованиям пищевой безопасности. В продуктах были обнаружены инфекционные и паразитарные возбудители ряда заболеваний, а также остаточное количество антибиотиков и нитрофуранов. Некачественными признаны около 2 тысяч тонн пищевой продукции
Представители ветслужбы также отметили, что региону удается предотвращать случаи возникновения особо опасных заболеваний.
— Эпизоотическая ситуация в прилегающих к региону странах сложная, и распространение на их территориях заболеваний создает постоянные биологические угрозы. Новосибирская область при этом остается достаточно благополучным регионом, — констатирует Владимир Гоппе.
Даниил Миловидов добавил, что в области благополучная ситуация по АЧС — 2 хозяйства в регионе имеют наивысший уровень биологической безопасности. Кроме того, в области под контролем находится поголовье диких кабанов.
Постепенно сокращается количество случаев бешенства.
— У нас был перерыв в 3-5 лет, когда мы не проводили работы по вакцинации диких животных от бешенства. В результате в 2019 году в регионе были зарегистрированы 42 случая. Большинство очагов — дикие плотоядные животные. В итоге финансирование было возобновлено, и в этом году у нас 3 зарегистрированных случая, — констатировал он.
Серьезная работа в области также идет по замене поголовья КРС инфицированного лейкозом. В управлении ветеринарии рассчитывают, что эту проблему также удастся решить.
Ранее редакция сообщала, что аграриям области запрещали вывоз молока и мяса за пределы региона.
Фото из группы Минсельхоза Новосибирской области «ВКонтакте»
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