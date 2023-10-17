Новосибирцы могут получить доплату к пенсии за иждивенцев

Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, положена доплата к страховой пенсии, сообщает пресс-служба Отделения CФР. Им устанавливается фиксированная выплата в повышенном размере.

Таким образом, в Новосибирской области повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за иждивенцев получают более19 тысяч пенсионеров.

Следует отметить, что к числу иждивенцев, за которых можно получить доплату к пенсии, относятся только близкие родственники пенсионера: дети в возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся на очном отделении. Также к иждивенцам относятся братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать.

При этом доплата может быть установлена обоим пенсионерам, у которых на иждивении находится ребенок, а надбавка к пенсии дополняет, но не заменяет те меры поддержки, которые назначаются непосредственно на нетрудоспособного гражданина.

Что касается размера доплаты, то она зависит от количества иждивенцев, так, за одного иждивенца доплата производится в размере 2 522,44 рубля, за двух – 5 044, 88 рублей, за трех – 7 567,33 рубля (учитывается не более трех иждивенцев). На детей до 18 лет доплата к страховой пенсии родителей устанавливается независимо от факта учебы.

В пресс-службе Отделения CФР уточнили, что оплата устанавливается в заявительном порядке. Вместе с заявлением о перерасчете пенсии и необходимыми документами (свидетельство о рождении ребенка, справка из учебного заведения об обучении на очном отделении) следует обратиться в МФЦ или клиентскую службу Социального фонда по месту жительства.

При досрочном отчислении студента или его переводе на иную форму обучения нужно не позднее следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоятельств сообщить об этом в любую клиентскую службу Фонда, чтобы не допустить возникновения переплат, которые в дальнейшем подлежат возврату.

При трудоустройстве ребенка-студента, в том числе и временном, доплата к пенсии родителя-пенсионера прекращается. Сведения в Фонд поступают от работодателя. О трудоустройстве студент может и сам сообщить в Социальный фонд. Сделать это можно через онлайн-приемную на сайте СФР или обратившись в клиентскую службу СФР. Возобновляется доплата в заявительном порядке.

Ранее редакция сообщала, какие дополнительные выплаты положены пенсионерам Новосибирской области.