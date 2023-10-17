Самые аварийные машины в Новосибирске — ВАЗы

В первом полугодии 2023 года в Новосибирской области самыми аварийными автомобилями стали модели ВАЗ — 12,1% от общего количества машин, попавших в ДТП. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

— Кроме того, Новосибирская область находится на 4 месте среди крупнейших российских регионов, где зарегистрировано больше всего ДТП, — напомнили Infopro54 в пресс-службе ВСК. — На долю Новосибирска приходится 3.3% от всего количества ДТП, зарегистрированных на территории области.

На втором месте по аварийности находится Toyota — 10,1%, на третьем Hyundai — 5,5%. В топ также входят KIA — 4,7%, Chevrolet —2,3% и Ford — 2,2%.

Напомним, по данным банка России на 30 июня Новосибирская область находилась на втором месте по мошенничеству в ОСАГО.

Самой аварийной категорией водителей являются россияне в возрасте 30-39 лет (22,5%). Осторожнее других опытные автовладельцы — доля ДТП среди возрастной категории 50-59 лет не превышает 14%.

В целом по России на долю ВАЗов приходится почти 20% ДТП.

Ранее редакция сообщала о том, что на 20 процентов выросло количество аварий на дорогах Новосибирской области.