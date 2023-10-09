Какие дополнительные выплаты положены пенсионерам Новосибирской области

Специалисты Отделения разъясняли в каких случаях к пенсии по линии Соцфонда устанавливаются доплаты.

— В их число входят доплаты гражданам, достигшим 80-летнего возраста, доплаты за детей-студентов, доплаты гражданам, имеющим сельский или северный стаж, — сообщили эксперты.

Что касается доплаты гражданам, достигшим возраста 80 лет, то она устанавливается в проактивном режиме, лично в Фонд с заявлением обращаться не нужно. Данной категории граждан выплачивается фиксированная выплата (аналог базовой части пенсии) в повышенном размере. В этом году её размер составляет 15 134 руб. 66 коп., таким образом, размер доплаты составляет 7 567 руб. 33 коп. В новом размере пенсия начинает выплачиваться с месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионеру исполнилось 80 лет.

Кроме того, доплата к пенсии производится гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Им устанавливается фиксированная выплата в повышенном размере. При этом числу иждивенцев, за которых можно получить доплату к пенсии, относятся в первую очередь дети в возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность или учатся на очном отделении. Размер доплаты зависит от количества иждивенцев, так за 1 иждивенца доплата производится в размере 2 522 руб. 44 коп., за 2-х – 5 044 руб. 88 коп., за 3-х – 7 567 руб. 733 коп. (учитывается не более 3-х иждивенцев). На детей до 18 лет доплата к страховой пенсии родителей устанавливается независимо от факта учебы. Чтобы получать доплаты за иждивенцев, следует обратиться в МФЦ либо клиентскую службу СФР с документами, подтверждающими наличие детей, в том числе детей-студентов на иждивении.

Также предусмотрена доплата гражданам, имеющим «северный» стаж, которая устанавливается тем, кто имеет необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера (15 лет работы в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к ним). При этом общий страховой стаж должен составлять не менее 20 и 25 лет у женщин и мужчин соответственно.

Вместе с тем доплата к страховой пенсии устанавливается и неработающим пенсионерам, которые проработали не менее 30 лет в отраслях сельского хозяйства (животноводство, растениеводство, рыбоводство). Размер доплаты в текущем году составляет 1 891 руб. 83 коп. (25% от фиксированной выплаты). Следует отметить, что она сохраняется при переезде из сельской местности в город.

Эксперты рассказали, что неработающим пенсионерам, чей совокупный доход ниже величины прожиточного минимума в регионе, устанавливается социальная доплата к пенсии. В Новосибирской области она с 2020 года региональная, и ее осуществляют органы социальной защиты населения по месту жительства. В текущем году величина ПМ пенсионера в регионе составляет 12 666 рублей.

Пенсионеры, относящиеся к льготным категориям, получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Федеральные льготники, к числу которых относятся инвалиды 1,2 и 3 группы, участники войны, ветераны боевых действий, «чернобыльцы», получают ЕДВ по линии Социального фонда. Региональные льготники, например, ветераны труда и труженики тыла, получают ЕДВ по линии органов социальной защиты.

Поскольку доплаты зависят либо от величины прожиточного минимума, либо от размера фиксированной выплаты, они ежегодно увеличиваются.

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