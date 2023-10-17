На 20 процентов выросло количество аварий на дорогах Новосибирской области

За 9 месяцев 2023 года на территории Новосибирской произошли 1860 ДТП — на 20% больше, чем годом ранее. В них были ранены 2272 человека, погибли 200 — на 15% больше, чем за 9 месяцев 2022 года (173). Об этом начальник УГИБДД ГУВД МВД по Новосибирской области Александр Бабенков сообщил на заседании комитета по транспорту регионального парламента.

По его словам, 60% ДТП пришлись на Новосибирск — 1118 происшествий, в которых погибли 47 человек. На втором месте — дороги межрегионального и муниципального значения — 12%, 235 ДТП, где погибли 80 человек. На третьем — федеральные автодороги — 8%, 151 происшествие, 52 погибших.

— Наиболее распространенным видом ДТП в регионе остается столкновение транспортных средств (44%), наезд на пешеходов, которые в основном фиксируются в Новосибирске, Бердске и Новосибирском районе, а также съезды с автодорог (131 происшествие), — констатировал Александр Бабенков. — 85% ДТП произошли по вине водителей транспортных средств. Это несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходного перехода и выезд на полосу встречного движения.

Крайне негативной статистикой в УГИБДД ГУВД МВД называют рост детского травматизма в результате ДТП — на 24%, по сравнению с прошлым годом. В результате аварий в регионе за 9 месяцев 2023 года погибли 9 детей, в прошлом году — 3.

Отвечая на вопросы депутатов, представитель ГИБДД прокомментировал, что в регионе растет количество ДТП там, где выявлены недостатки состояния улично-дорожной сети. В 2023 году количество таких происшествий выросло на 38% и составило 893. Причем на федеральных дорогах таких ДТП всего 1%, на дорогах территориального значения — 50%, в Новосибирске и населенных пунктах местного значения — 90%, где выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети.

Министр транспорта Анатолий Костылевский прокомментировал, с чем может быть связан рост статистики ДТП в 2023 году.

— Рост интенсивности движения на федеральных трассах в этом году составил до 30%, на региональных — до 10%. За последний год в регионе также зарегистрированы 107 тысяч новых транспортных средств, — говорит министр.

Заммэра Новосибирска Олег Клемешов сообщил, что большая часть ДТП в городе совершены по вине водителей (939), причем в половине случаев это был наезд на пешеходов. В целом в городе на данный момент 39 мест концентрации ДТП.

— Наибольшее количество ДТП происходит в светлое время дня: с 11 до 18 часов, самый аварийный день — пятница. 164 ДТП совершены водителями со стажем менее 2 лет, — перечисляет чиновник. — При анализе ДТП с участием детей (178) выяснили, что в 58 случаях это вина несовершеннолетних.

Председатель комитета Валерий Ильенко заявил, что депутаты сейчас не хотят искать крайнего — кто виновен в произошедших ДТП — но поинтересовался, какие решения, по мнению УГИБДД ГУВД МВД, сейчас необходимо принять, чтобы скорректировать ситуацию на дорогах области.

— Недавно на правительственной комиссии у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина обсуждалась тема роста ДТП, были поставлены задачи по обустройству всех пешеходных переходов: если на дороге 2 полосы, то искусственными неровностями, если более 2 полос, то пешеходные переходы должны быть зарегулированы светофорными объектами. Это было прямое поручение, — сообщил Александр Бабенков.

Олег Клемешов предупредил, что для выполнения этих требований в городе необходимо создание новой программы с определенным финансированием.

Ранее редакция рассказывала о том, что в пятницу, 13 октября, автобус сбил 10-летнего ребенка в Новосибирске.