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Новосибирцы могут столкнуться с новой схемой телефонного мошенничества

  • 02/03/2022, 16:06
Автор:
Новости Новосибирска
В последнее время участились случаи, когда мошенники используют легенду о «специальном» или «защищенном» счете в Банке России, чтобы обмануть людей.

На самом деле Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит, предупреждает Сибирское ГУ Банка России.

— Повод для звонка мошенники могут выбрать самый разный. Чаще всего злоумышленники звонят человеку и говорят ему, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, а для сохранности их нужно перевести на «безопасный счет в Центробанке». При этом преступники могут представиться сотрудниками правоохранительных органов, какого-либо банка или Банка России, — рассказал Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Он также добавил, что якобы безопасные реквизиты, которые называют злоумышленники, принадлежат мошенникам. Иногда, чтобы войти в доверие к человеку, звонящие могут говорить о правилах безопасности – например, напомнить никогда не называть пин-коды, трехзначный код на обороте карты или коды из смс.

— Мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана, придумывают правдоподобные мифы. Заподозрить неладное можно, если якобы сотрудник торопит вас и нагнетает обстановку. Но защититься от всех этих историй можно одним простым способом — положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно. Номер телефона можно найти на обороте карты. Не используйте функции обратного вызова. Набирайте номер вручную. Сотрудник банка ответит на все ваши вопросы, — пояснил Павел Вернер.

Фото: pixabay.com — longleanna

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Рубрики : Общество Банки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телефонные мошенники Сибирское ГУ Банка России


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