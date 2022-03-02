Новосибирцы могут столкнуться с новой схемой телефонного мошенничества

На самом деле Банк России не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета и по своей инициативе людям не звонит, предупреждает Сибирское ГУ Банка России.

— Повод для звонка мошенники могут выбрать самый разный. Чаще всего злоумышленники звонят человеку и говорят ему, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с его счета, а для сохранности их нужно перевести на «безопасный счет в Центробанке». При этом преступники могут представиться сотрудниками правоохранительных органов, какого-либо банка или Банка России, — рассказал Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Он также добавил, что якобы безопасные реквизиты, которые называют злоумышленники, принадлежат мошенникам. Иногда, чтобы войти в доверие к человеку, звонящие могут говорить о правилах безопасности – например, напомнить никогда не называть пин-коды, трехзначный код на обороте карты или коды из смс.