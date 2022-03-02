Новосибирск предлагают расширить до Северного объезда

На круглом столе, посвященном обсуждению плана техперевооружения и капитального ремонта теплосетевых коммуникаций Новосибирска, общественник Михаил Михайлов поинтересовался у представителей ООО «Сибирская генерирующая компания»: хватит ли мощностей ТЭЦ-4 на снабжение теплом не только существующих жилмассивов Калининского района, но и растущих, которые вскоре будут строить ГК КПД «Газстрой» — ЖМ «Околица», ООО «Энергомонтаж» — ЖМ «Приозерный».

— С этим большая проблема, так как все что за улицей Краузе — это уже не Новосибирск, а Новосибирская область. В ценовой зоне, согласно постановлению правительства РФ, находится только Новосибирск. То есть фактически мы должны поставлять тепло в Калининский микрорайон по одной цене, а в новые жилмассивы, расположенные в Новосибирском районе, — по другой. Пока этой проблемы нет, но она возникнет, — констатировал директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков.

Он напомнил, что схожая ситуация возникала с Гусинобродским полигоном утилизации ТКО.

— Тогда были вопросы по месту его нахождения: в городе он или нет, можно ли сдвинуть границу городского поселения? — вспоминает Колмаков, который на тот момент работал в муниципалитете. — На мой взгляд, было бы правильно сдвинуть границу Новосибирска до Северного объезда. Это решило бы много юридических вопросов.

Он также прокомментировал, что СГК уже в течение трех лет снимает ограничения по ТЭЦ-4 и развертывает на станции тепловые мощности. В 2023 году компания запланировала запуск калининской газовой котельной на 340 Гкал, так что мощностей для снабжения теплом новых микрорайонов за чертой города у энергетиков достаточно.

Последний раз границы Новосибирска пересматривались в 2018 году. Тогда в городскую черту включили один из жилых комплексов ГК «Стрижи»: три земельных участка площадью около 6 га, где были построены 10 многоэтажных домов.

Проект компании «Энергомонтаж» предполагает освоение 98,8 га земли, компании «КПД Газстрой» — 149 га.