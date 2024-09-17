Неизвестный в маске Шрека залил газом двух девочек в Новосибирске

Неизвестный в маске Шрека напал на девочек, которые играли в песочнице. Он использовал газовый баллончик.
Общественники обратили внимание на видео, в котором говорилось, что молодому человеку трудно дышать одним воздухом с людьми другой национальности. Они смогли определить место происшествия – улица Блюхера, 54 и даже личность нападавшего. Им оказался подросток, родившийся в 2010 году.
В группене сообщается, потребовалась ли медицинская помощь пострадавшим девочкам.
В МВД по Новосибирской области сообщили, что данному инциденту проводится проверка.
Ранее редакция сообщала о том, что двух девочек-квадроберов закидали кошачьим кормом в Новосибирске.
Источник фото: Полезный Новосибирск
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