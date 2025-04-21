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Новосибирцы начинают перекладываться с депозитов в новостройки

  • 21/04/2025, 18:00
Автор: Юлия Данилова
Новосибирцы начинают перекладываться с депозитов в новостройки
В апреле на рынке региона наблюдается рост количества сделок по ДДУ за наличные

За первый квартал 2025 года в Новосибирске проданы 4646 квартир ― как в строящихся домах, так и в новостройках. Это на 11% меньше, чем в четвертом квартале 2024 года и на 27%, чем в первом квартале 2024-го, констатировала директор компании RID Analitics Елена Ермолаева на пресс-конференции. По ее словам, самый большой провал пришелся на январь-февраль, в марте ситуация начала выправляться.

— В январе-феврале было затишье по регистрациям сделок купли-продажи квартир. В марте мы увидели рост количества договоров, заключенных с ипотекой, в первой половине апреля — резкий рост числа сделок ДДУ, — подтверждает руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

Елена Ермолаева не исключает, что на статистику апреля начали влиять наличные деньги, которые перетекают «в бетон» из депозитов. При этом пока на рынке недвижимости региона этот тренд особо не сказывается.

— На данный момент на этапе строительства в городе находятся 190 новостроек. Их количество сокращается, но не критично. Продажа квартир идет в 156 новостройках, и в 151 сданном доме. На рынке предлагаются 29 тысяч квартир — это рекорд с 90-х годов. Такого объема предложения на первичном рынке в городе никогда не было, — констатировала эксперт.

Средняя цена предложения за «квадрат» в марте на вторичке в городе составляла 130 тысяч рублей, в сданных домах — 160 тысяч, а в строящихся — 165 тысяч рублей. К декабрю цена на вторичном рынке поднялась на 5,5%, на первичном — на 3%.

— Цена сделки связана с тем, что быстрее уходят маленькие квартиры. Кроме того, люди не всегда отображают в договорах ту цену, по которой продана квартира, — поясняет Ермолаева.

По словам аналитика, сейчас слишком много переменных для того, чтобы прогнозировать развитие ситуации. Непонятно, что будет с ключевой ставкой, от величины которой зависит, останутся ли деньги граждан на депозитах или начнут перетекать в новые инструменты, в том числе в недвижимость. Если они массово придут в новостройки, то это разгонит цены.

Однако, по ее словам, в любом случае рынок постепенно придет в равновесие. Застройщикам и банкам придется изыскивать способы стимулирования покупательского спроса, в том числе с помощью акций.

— Если снижается спрос, то строительные компании принимают решение не запускать новые проекты, что приведет к снижению предложения, — говорит Ермолаева.

В то же время эксперт не исключила, что если не будут приняты меры по поддержке отрасли, то банки могут оказаться «счастливыми» владельцами недостроев: им придется искать подрядчиков для завершения домов или перепродавать их.

Светлана Рягузова уверена, что в 2025 году на рынке недвижимости вряд ли будут большие изменения, связанные с уменьшением ключевой ставки. По ее словам, количество разрешений на строительство в регионе уменьшится, как и количество квадратных метров.

При этом в Росреестре наблюдают сокращение количества спекулятивных сделок на рынке, когда люди приобретали квартиры не для улучшения условий проживания, а в качестве инвестиций.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска вновь начинают переходить на мелкую нарезку квартир. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска депозит


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