Новосибирские эксперты рассказали, какую доходность дает квартира в городе

Новосибирск занял 33-е место среди всех городов страны в рейтинге доходности инвестиций в недвижимость за последние три года, по версии РИА Новости. С учётом аренды реальная доходность инвестиций в городе составила всего 9,8%, а без учёта аренды — лишь 5,8%. Для сравнения, лидеры рейтинга, Иваново и Горно-Алтайск, показали результаты 22% и 20,9% соответственно.

Новосибирский аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев признаёт, что Новосибирск не входит в число самых привлекательных городов для инвестиций в жильё. Однако он отмечает, что за последние три года стоимость аренды в городе выросла на 60%.

Кроме того, недвижимость остаётся надёжным активом, особенно для тех, кто не хочет вникать в тонкости фондового рынка и следить за изменениями в банковской сфере.

— Жилье все равно будет дорожать, — уверен Азат Ибрагимов из агентства «Жилфонд». — Какая бы инфляция ни была, деньги в недвижимости сохраняются.

По мнению экспертов, опрошенных Atas.info, наиболее привлекательными районами для инвестиций в Новосибирске являются Центральный и Октябрьский. Особенно выгодным вариантом считаются небольшие объекты площадью до 30 м² для посуточной аренды, расположенные вблизи транспортных узлов.

Также аналитики рекомендуют обратить внимание на торговую недвижимость. В Новосибирске особенно востребованы небольшие площади до 150 м² для размещения кафе, аптек, салонов красоты и магазинов шаговой доступности.

Впрочем, не стоит забывать о важности диверсификации и о рисках, связанных с низкой ликвидностью недвижимости. Инвестирование в покупку квартиры в Новосибирске может быть оправдано только в том случае, если вы планируете совершить покупку на длительный срок и тщательно подходите к выбору объекта. Также необходимо учесть текущую экономическую ситуацию и рассмотреть альтернативные варианты вложений, рекомендуют эксперты.

Напомним, аналитики ЦИАН обнаружили в Новосибирске 5 из 10 самых дорогих предложений по аренде vip-жилья в городах Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что в Росреестре рассказали про самую дорогую недвижимость в Новосибирске. Снова отличились Заельцовский и Октябрьский районы.