В Новосибирске подрядчик устраняет последствия аварийной ситуации на Ипподромской

На улице Ипподромской произошло разрушение опорной стены и части дорожного полотна (возле дома № 49 по ул. Гоголя). Причиной инцидента стала техногенная авария, вызванная утратой прочности железобетонных элементов конструкции.

Для устранения опасной ситуации были задействованы ресурсы дорожной службы Новосибирска. Зона обрушения огорожена, установлены предупреждающие знаки, а количество полос движения сокращено с трех до одной.

По словам заместителя начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергея Эпова, никаких видимых признаков надвигающегося обрушения не было. В 2015 году были установлены специальные маячки для контроля, однако, деформации не развивались. Подрядчик приступит к устранению последствий сегодня в 16:00 и завершит работы в течение суток. На разработку проектной документации, а также прохождение государственной экспертизы для возведения новой опорной стены потребуется примерно год-полтора, при этом движение перекрываться на данный период не будет.

В ближайший месяц будет проведена полная проверка всех подпорных стен на улице Ипподромской, от площади Будагова до Сухого Лога. Для финансирования строительства новой подпорной стены возможно использование средств из резервного фонда городской администрации Новосибирска.