Новосибирцы не заинтересовались отдыхом на пляжах Индийского океана в Мьянме

Единственный прямой рейс в Россию из Мьянмы (Бирмы) в Новосибирск за 2024 год раскрутить так и не удалось. Об этом сообщил директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виталий Наумов. По его словам, первоначально планировалось, что авиакомпания Myanmar Airways International будет выполнять два прямых регулярных рейса из Новосибирска в Мьянму в неделю. Емкость программы составляла 29 тысяч туристов. Фактический итог — 2 тысячи пассажиров на двустороннем направлении.

— Большая часть этих пассажиров — бирманцы, под которых открывался рейс. Новосибирских и российский туристов было крайне мало. Хотя направление достаточно интересное. Мьянма напоминает Таиланд тридцатилетней давности. Основное направление в стране — рекреационное: отдых на берегу Индийского океана. Там очень богатое культурно-историческое наследие, — пояснил эксперт.

Заполняемость рейсов в среднем составляла 10%. За первые три месяца 2024 года она выросла до 20%, но коммерческой окупаемости это не обеспечивало, и к апрелю 2024 года генконсул Мьянмы в Новосибирске заявила, что компания получила 6 млн убытков. В итоге далее программа выполнялась по контрактам — по одному-два рейса в месяц. В августе-сентябре полеты остановились, но власти Мьянмы были настроены оптимистично и надеялись на перезагрузку программы.

— Чуда не произошло. В ноябре программу возобновили до двух рейсов в неделю, в декабре до четырех. В итоге заполняемость рейсов в ноябре составила 35%, в декабре — 25%, — констатировал Наумов.

Он пояснил, что эксперты Новосибирской ассоциации туристских организаций разбирали ситуацию, чтобы понять причины провала программы.

— По нашим оценкам, у программы изначально не было приоритетной цели — развитие туризма. Ее инициаторы не провели исследование туристического рынка, не разработали и не запустили программу продвижения Мьянмы, которая всегда предшествует выходу на новый рынок. В итоге турпоток силами российских участников рынка раскрутить не удалось, так как страна российскому и сибирскому туристу неизвестна. Для стабильного турпотока нужна информационная поддержка, рекламная и маркетинговая кампания при участии госструктур. Также нужно, чтобы работало сарафанное радио, то есть слетавшие на отдых россияне и новосибирцы делились впечатлениями. При том пассажиропотоке, который был в 2024 году, на это рассчитывать не стоит, — подчеркнул Виталий Наумов.

Эксперт неоднократно отмечал, что турфирмам Новосибирска это направление интересно, они хотели бы сформировать на его основе продукт.

Напомним, прямые рейсы в Мьянму во времена СССР «Аэрофлот» выполнял с 1962 года, авиакомпания летала из Москвы в Янгон. Полеты прекратились в 1993 году.

5 сентября 2023 года новосибирский аэропорт Толмачево принял первый рейс из Мьянмы после тридцатилетнего перерыва. Как сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области, рейсы будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International в два города Мьянмы: в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае.

Ранее редакция сообщала о том, что на зарубежные пляжи из Новосибирска за год вылетели 400 тысяч человек. В топе популярности оказались Турция, Таиланд и Шри-Ланка. В топ-5 также попали Вьетнам и Санья.