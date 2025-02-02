За год кремация умерших в Бердске подорожала в два раза

Исполняющий обязанности главы Бердска Сергей Лавров подписал постановление о тарифах на ритуальные услуги, оказываемые МБУ «Центр муниципальных услуг Бердска». Согласно документу, на гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего в 2025 году закладывается 14 158 рублей. В перечень входит оформление документов, необходимых для погребения, облачение тела, предоставление гроба, перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий), погребение, в том числе, стоимость рытья стандартной могилы. Кремация будет стоить 27 117 рублей. Причем, 20 тысяч из этой суммы выделяется на погребение, 10 тысяч непосредственно на кремацию.

Услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню услуг по погребению, остальным категориям граждан в 2025 году в Бердске будут стоить 15 461 и 25 253 рублей соответственно.

Для сравнения, в яваре 2024 года услуги для первой категории граждан стоили 12 930 и 19 900 рублей, для второй — 14 120 и 18 198 рублей соответственно. Кремация в 2024 году стоила 4800 рублей.

В Новосибирске стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению корректировалась в июне 2024 года. Для первой категории граждан эти услуги стоили 11957,79 и 14234,16 рублей, для второй — 11296 и 14143 соответственно. Кремация с выдачей урны стоила в 2024 году 8900 рублей.

Стоит отметить, что гарантированный перечень услуг по погребению утверждается местными властями ежегодно и прописываются в бюджете. Выплаты, связанные с похоронами, рассчитывают исходя из этого перечня.

Напомним, в Новосибирске работает два крематория: «Новосибирский крематорий», основанный Сергеем Якушиным, и крематорий АО «Мемориальная служба «ИМИ». Коммерческие услуги по кремации, судя по информации, размещенной на сайтах крематориев, начинаются от 37 тысяч рублей.

Представители ритуального рынка говорят о том, что из-за дефицита мест на городских кладбищах нужно строить колумбарные стены на сельских кладбищах, расположенных вблизи города.

Ранее редакция сообщала о том, что для крематориев и колумбариев могут создать государственно-частные партнерства. Закон о ГЧП хотят распространить на строительство сооружений для погребения умерших.