Отпуск на Черном море в этом году отменят 16% новосибирцев

Разлив мазута с потерпевших крушение в Черном море танкеров может затронуть как минимум один курортный сезон, считают в Институте водных проблем РАН. Сервис SuperJob узнал, как это может повлиять на отпускные планы новосибирцев. Судя по ответам, каждый пятый работающий (20%) в этом году намеревался посетить Черноморское побережье России. 16% рассказали, что экологическая катастрофа заставила их сомневаться в том, что поездка состоится, и лишь 2% не будут пересматривать решение и отправятся к Черному морю в любом случае («Поеду к родителям»).

Черноморское побережье — популярное направление у новосибирцев в возрасте от 35 до 45 лет (29% из них планировали отпуск на море, 21% — сомневаются, что поездка состоится). Новосибирцы с детьми планировали отдых на Черноморском побережье чаще бездетных (24 и 11% соответственно), в раздумьях о том, где провести отпуск, теперь 18 и 9%.

Судя по объявлениям на сайтах городов черноморского побережья, которые попали в зону экологического бедствия, отельеры и владельцы гостиничных домов также сомневаются в успешности сезона 2025 года. Количество объявлений о продаже гостиничного бизнеса в этом году резко выросло, причем к продаже предлагаются объекты от 20 млн рублей и выше.

Напомним, по итогам 2024 года выездной турпоток по пляжным направлениям из аэропорта Новосибирска составил 400 тысяч туристов. Это на 20% больше, чем в 2023 году. Самым популярным у сибиряков направлением отдыха в 2024 году стали Турция, Таиланд и Шри-Ланка. Кроме того, в 2024 году в список туров для пляжного отдыха для жителей Сибири вернулись Вьетнам и Санья (КНР).

При этом эксперты заявляли о том, что черноморские курорты России притягивают все больше отдыхающих. Сочи принимает турпоток круглогодично и, по сравнению с 2019 годом, в 2024 из Новосибирска он вырос в 3,5 раза, из Красноярска — в 9,5 раз, из Барнаула — в 30 раз.

Ранее редакция сообщала о том, что СО РАН подготовит список технологий для очистки Черного моря от мазута.