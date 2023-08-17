Новосибирцы обнаружили в городе люки с испанскими надписями

В мэрии Новосибирска рассказали КП-Новосибирск про канализационные люки с испанскими надписями, которые бдительные горожане заметили около здания РЖД на улице Урицкого.

Как пояснили в ответ на запрос издания в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города информации, установка люков с надписью на испанском языке ресурсоснабжающими организациями не проводилась. При этом в муниципалитете добавили, что они могли быть установлены в результате реконструкции сквера перед зданием управления Западно-Сибирской железной дороги на улице Урицкого, 39.