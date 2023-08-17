Новосибирская область получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья

По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, Новосибирская область дополнительно получит 650 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. Это сэкономленные средства, которые образовались в федеральной программе после уточнения площади жилого фонда, который признан аварийным до 1 января 2017 года и подлежит расселению. Лимиты увеличиваются для компенсации затрат, связанных с увеличением расходов на переселение граждан. Всего такие компенсации получат 24 региона России. К примеру, Алтайский край — 702 млн рублей, Республика Хакассия — 35 млн, Республика Бурятия — почти 562 млн рублей.

При этом в распоряжении подчеркивается, что регион должен будет вернуть средства в федеральный «Фонд развития территорий», если не завершит переселение граждан по региональной программе до 1 марта 2024 года.

Напомним, область и город планировали завершить программу расселения домов, признанных аварийными до января 2017 года досрочно, чтобы претендовать на участие в новой программе.

— В 2023 году мы планируем расселить 72 аварийных дома, в которых проживает 2021 человек. За счет федеральных средств и ускорения реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья, — сообщал вице-мэр Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев в ходе отчета о работе подведомственных подразделений на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения мэрии Новосибирска в январе 2023 года.

В марте министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов пояснял, что регион рассчитывает получить порядка 15 млрд рублей на расселение 170 тыс. кв. м жилья, или 419 многоквартирных домов, которые признаны аварийными в период с 2017 по 2021 годы, исходя из нормы Минстроя России — 89 тыс. рублей за квадратный метр.

Как уточняли в пресс-службе министерства, под расселение попадают 10,6 тыс. человек, которые проживают в 419 многоквартирных домах. Какой объем средств получит регион и в какой период — станет известно во второй половине 2023 года после подачи заявок в федеральный Фонд развития территорий.

В августе в Новосибирске выросла цена покупки квадратного метра для льготников и расселения жилья. Теперь муниципалитет может покупать квартиры у застройщиков по 106 644 рубля за квадрат.