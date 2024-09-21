Новосибирцы отказываются от кредиток

В Новосибирской области в августе 2024 года выдано 42,7 тысяч новых кредитных карт. Это на 2,4 тыс карт или 5,3% меньше, чем в июле. Сокращение выдачи кредитных карт в регионе наблюдается на протяжении нескольких месяцев, с апреля месяца. (в апреле снижение составило 0,1%, в мае — 0,9%, в июне — 1,1%, в июле — 4% по сравнению с предыдущим месяцем).

По мнению директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, основной причиной отрицательной динамики является ужесточение денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка.

Тем не менее, эксперт подчеркивает, что возросшие доходы граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне. Это обеспечивает стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования.

— Кредитные карты представляются разумным компромиссом, который позволяет заемщикам экономить при условии грамотного использования грейс-периода, — уверен он.

Сокращение кредитования зафиксировано в 29 из 30 регионов, лидирующих по количествам выдач кредитных карт. По сравнению с июлем выдача новых кредитных карт выросла лишь в Республике Крым (+6,3%). Наибольшее падение отмечено в Приморском крае (-10,8%), Воронежской (-10,5%) и Оренбургской (-9,7%) областях, а также в Пермском крае (-9,3%) и Омской области (-8,7%).

Больше всего новых кредитных карт оформлено в Москве (144,9 тыс. ед.), Московской области (112,8 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (77,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (74,1 тыс. ед.) и Ростовской области (69,2 тыс. ед.).

Ранее редакция сообщала, что у банков заканчивается лимит на выдачу кредитов по программе «Семейная ипотека». Они приостанавливают запись на новые сделки.