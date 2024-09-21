В Новосибирской области может измениться процесс согласования сделок по недвижимости с органами опеки

В России может измениться подход к согласованию органами опеки сделок с недвижимостью малолетних или несовершеннолетних. С предложением унифицировать процесс выступили риэлторы. Соответствующее обращение они направили в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Эксперты констатируют, что на сегодняшний день в регионах России действует разный порядок получения предварительного согласования сделок с недвижимостью, где собственником является малолетний или несовершеннолетний ребенок. По их мнению, это «формирует у потребителей неоднозначное отношение к содержанию услуг в сфере недвижимости, а также к планированию и совершению сделок с объектами недвижимости».

Среди предложений, которые направлены на усовершенствование процесса значатся:

Утверждение срока рассмотрения заявлений органами опеки и попечительства и выдачи соответствующего разрешения на проведение сделки с недвижимостью с участием несовершеннолетних лиц, единого для всех регионов. По их мнению, он не должен превышать семи дней. Например, в Новосибирской области срок предоставления услуги на сегодняшний день составляет 15 дней;

Обеспечение возможности обращения граждан в органы опеки и попечительства для получения предварительных согласований на проведение сделок с недвижимостью и получение документов через личный кабинет на портале госуслуг;

Регламентация деятельности органов опеки и попечительства по оказанию услуги по выдаче предварительного разрешения на совершение сделок по отчуждению недвижимого имущества несовершеннолетнего ребенка и введение единых требований к совершению документооборота по оформлению данной услуги.

Напомним, в РФ дети могут быть владельцами недвижимости вне зависимости от возраста. Однако самостоятельно распоряжаться имуществом несовершеннолетние дети не могут. Согласно гражданскому кодексу, интересы несовершеннолетних детей до 14 лет представляют родители, усыновители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать сделки с недвижимостью, но лишь при наличии письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей или попечителей). В противном случае, суд может признать сделку незаконной. Действия законных представителей по управлению имуществом детей подпадают под юрисдикцию органов опеки и попечительства.

Ранее редакция сообщала, что нотариусов обязали фиксировать на видео сделки с недвижимостью владельцев старше 60 лет.