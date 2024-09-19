У банков заканчивается лимит на выдачу кредитов по программе «Семейная ипотека»

Сбербанк объявил о том, что приостанавливает запись на новые сделки по льготной программе «Семейная ипотека». Причина — исчерпаны лимиты выдачи. Об этом объявила накануне пресс-служба банка.

— Сбербанк приостанавливает запись на сделку по льготной программе «Семейная ипотека» в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных Правительством РФ, — говорится в сообщении.

При этом, в Сбере подчеркнули, что для клиентов, которые уже записались на сделку, выдачи ипотечных кредитов будут произведены штатно. Кроме того, банк принимает заявки по программе на «Домклик», однако запись на сделки возобновится после выделения дополнительного лимита.

По состоянию на 12 сентября совокупный лимит выдачи ипотеки выбран банками почти на 92%. Показатели банков находятся вблизи полного исчерпания лимитов программы. Так, у Альфа-банка лимит исчерпан на 98,4%, у РСХБ на 98,4%, у Сбербанка — на 96,9%, у Росбанка — на 91%, у МКБ — на 92%, у «Уралсиба» — на 92,5%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора программы АО «Дом.РФ».

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Михаил Чайко на круглом столе, организованном редакцией Infopro54 отмечал, что до повышения ключевой ставки 90% квартир в Новосибирске покупались по льготной ипотеке.

— Пока не ввели ограничения, люди, даже не нуждающиеся в жилье, оформляли по несколько льготных ипотек и набирали новостройки на продажу в качестве инвестиции, — констатировал эксперт.

По данным независимого аналитика новостроек Новосибирска Сергея Николаева, число семей, претендующих на «семейную ипотеку» в регионе около 100 тысяч, часть семей воспитывает по 2-3 ребенка до 6 лет, часть уже воспользовалась возможностью взять льготный кредит. Он подчеркнул, что количество семей, у которых опция получения семейной ипотеки заканчивается в 2024 году — 16-17 тысяч.

По данным «ДОМ.РФ», в среднем в месяц в Новосибирской области выдаются около тысячи займов по «Семейной ипотеке».

Напомним, в июле 2024 года условия программы были изменены. «Семейную ипотеку» могут взять семьи, в которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет или ребенок-инвалид. Кроме того, семьи с двумя детьми до 18 лет могут взять ипотеку на покупку квартиры в строящемся доме в регионах с низким объемом строительства и в малых городах, а также на ИЖС на территории РФ. Максимальная ставка по кредиту — 6% годовых, первоначальный взнос — 20%. Предельная сумма кредита составляет 12 млн руб. для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для остальных — 6 млн руб. Программа продлена до 2030 года.

По данным «Домклик», по обновленной «Семейной ипотеке» выдали 43,3 тыс. кредитов на сумму почти 237,1 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала, что продажи апартаментов в Новосибирске в августе выросли почти в два раза.