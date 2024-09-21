«Экологический эффект»: на нашествие крылатых насекомых пожаловались жители Новосибирска

Жители Новосибирска жалуются на нашествие мошек. Мелкими насекомыми облеплены окна домов, они роятся перед глазами прохожих, оседают на волосах и одежде горожан.

Как выяснилось, это вовсе не мошки, а двукрылые мухи. Они хоть и доставляют дискомфорт, но не кусаются.

Нашествие двукрылых насекомых объяснила новосибирский эксперт.

— Сейчас многие насекомые, учитывая осенний период, стремятся найти укрытия, теплые места, чтобы можно было спастись. Скоро точно также могут появиться божьи коровки. Паниковать, бояться открыть окно не стоит — это чисто экологический эффект, насекомые чувствуют предвестники зимы, — пояснила в разговоре с VN.ru старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Людмила Петрожицкая.

Эксперт отметила, что о мухах новосибирцы смогут забыть уже очень скоро, так как с похолоданием они перестанут досаждать и исчезнут. Это может случиться уже в сентябре.

Ранее редакция сообщала о том, какая погода ждет в выходные жителей Новосибирской области. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье уличные термометры будут показывать +17…+19 градусов. Дождей в эти два дня не предвидится.