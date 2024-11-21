Новосибирцы отправили около 600 жалоб на мошенников в Банк России 

За 9 месяцев жители Новосибирской области 590 раз пожаловались в Банк России на действия мошенников.
— Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, — подчеркивается в сообщении пресс-службы Сибирского ГУ Банка России.
По данным организации, увеличение количества жалоб связано в том числе с запросами клиентов, стремящихся восстановить доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Всего на эту тему поступило более 150 обращений.
Кроме того, каждая четвёртая жалоба связана с оспариванием факта заключения кредитного договора или списания денег третьими лицами.
— Зачастую мошенники, когда получают доступ к интернет-банку, не останавливаются на том, что крадут деньги со счетов. Они еще стараются оформить кредиты на жертву, — отмечается в сообщении.
Замыкает тройку лидеров кибермошенничество и использование злоумышленниками методов социальной инженерии.
Эксперты подчеркивают, что избежать финансовых потерь можно: если во время разговора с вами просят предоставить личные данные или данные карты, назвать код из СМС или установить приложение, необходимо сразу же завершить беседу.
Ранее редакция сообщала о том, что курьер-новосибирец помог мошенникам обмануть 80-летнюю москвичку.
Источник фото: freepik.com, nensuria
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru