В мэрии Новосибирска назвали места для проведения ярмарок в 2025 году

В мэрии Новосибирска озвучили предварительные локации, где 2025 году могут размещаться городские ярмарки. Проект постановления опубликован на муниципальном сайте.

К каждому участку в документе прикреплена схема.

Так, например, ярмарки могут появиться в районе улицы Невельского, 9; Большой, 584а; Тульской, 518/1; Александра Чистякова, 7а и на улице Связистов.

​​​​​​​Всего мест 7, большинство из них расположены в Ленинском районе Новосибирска (6).

Самая большая площадь, которую муниципалитет готов предоставить под проведение ярмарки, находится на улице Большой – 1250 квадратных метров, а самая маленькая – на улице Александра Чистякова (180 квадратных метров).

— Конкретные даты проведения ярмарок определяются их организаторами при условии, что общий (совокупный) период проведения ярмарок одним организатором в течение шести последовательных календарных месяцев составляет 30 и менее дней, — говорится в постановлении.

Ранее редакция сообщала о том, что товарооборот ярмарки белорусских товаров составил около 70 миллионов рублей.