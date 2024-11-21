Курьер-новосибирец помог мошенникам обмануть 80-летнюю москвичку

21-летний новосибирец откликнулся на вакансию курьера в Москве и попал в криминальную историю. Он стал участником схемы обмана пожилых москвичей. В частности, по данным правоохранителей, новосибирец помог мошенникам развести 80-летнюю жительницу столицы на 4 миллиона рублей.
— Изначально пожилой женщине поступило несколько звонков на городской телефон от якобы сотрудников силовых ведомств, — говорится в сообщении МВД.МЕДИА.
Злоумышленники сообщили ей, что разыскивают аферистов, и уговорили отдать деньги, хранящиеся дома, курьеру.
Пенсионерка поверила и отдала сбережения, однако спустя время поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
Блюстители закона вышли на след посыльного и задержали его.
— При разбирательстве выяснилось, что такую «подработку» подозреваемый нашёл в одном из мессенджеров. По указанию своих кураторов он забирал у пожилых жителей столичного региона деньги, после чего отвозил их в офис на Пресненской набережной, — отмечается в сообщении.
Там он конвертировал средства в криптовалюту и отправлял своим «работодателям». В качестве вознаграждения новосибирец оставлял себе процент.
Возбуждено уголовное дело. Сибиряк заключён под стражу. Отмечается, что житель Новосибирска ранее был судим.
Ранее редакция сообщала о том, что юристы помогли вернуть деньги жертвам мошенников из Новосибирска.
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