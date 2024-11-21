В твороге «Алтайской буренки» обнаружили «мясной клей»

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении нескольких российских компаний-экспортеров после лабораторного мониторинга пищевой продукции. Так, в куриных сосисках ЗАО «Стародворские колбасы» обнаружена микробная трансглутаминаза. По данным ведомства, аналогичный фермент найден в продукции ООО «Алтайская буренка», которая широко представлена на новосибирских прилавках, а также в детских сосисках ОАО «Великолукский мясокомбинат» (Псковская область), которые в Новосибирске ранее продавались в сети магазинов «Лента».

— В товарах компаний содержалась микробная трансглутаминаза («мясной клей»), наличие которой не допускают техрегламенты, — уточнили в ведомстве. — Это также говорит о том, что продукт может быть небезопасным и некачественным.

Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор, заявили в Россельхознадзоре.

Уточним, некоторые производители используют «мясной клей» в молочной продукции для увеличения выхода и плотности молочного сгустка. Чаще всего его добавляют как раз при изготовлении творога. При изготовлении продукции мясопереработки микробная трансглутаминаза применяется для «склеивания» кусочков мышечной ткани в монолитный продукт, например ветчины или стейка, мяса и других белковых продуктов, а также для улучшения текстуры мяса низкого качества, креветок и крабовых палочек, изготовленных из сурими — перемолотой рыбной массы.

Эта добавка не внесена в перечень технического регламента Таможенного союза, а значит применять в пищевой промышленности ее нельзя. К тому же она запрещена во многих европейских странах по причине того, что использование этого фермента может привести к аутоимунным заболеваниям. Официально ее применяют только во Франции.

Председатель совета директоров компании «МолСиб» Игорь Елисеенко заявил Infopro54, что качество алтайской продукции давно вызывает у него массу вопросов.

— Я не понимаю, как алтайские производители проверяют качество своей продукции, — говорит он. — И проверяют ли они его вообще. Ну не может качественная молочная продукция продаваться по таким низким ценам. Ни в убыток же себе они работают.

В завершении разговора эксперт посоветовал новосибирцам приобретать молочную продукцию у своих региональных производителей и отдавать предпочтение тем компаниям, у которых есть собственное стадо.

Напомним, в октябре Игорь Елисеенко предупреждал, что на прилавках магазинов в Новосибирской области начало расти количество дешевых аналогов масла — спредов, которые замещают на полках натуральный продукт. Он подчеркивал, что намного меньше доверия сегодня к тем компаниям, которые занимаются перефасовкой продукта, так как здесь сложнее проследить источник происхождения масла. Кроме того, такие компании для удешевления продукта нередко добавляют в него растительные и животные жиры.

Ранее редакция сообщала о том, что только один производитель из Новосибирской области подписал соглашение о заморозке цен на масло.