Объем вкладов жителей Новосибирской области выросли за год более чем на 35%

Объем сбережений жителей Новосибирской области на банковских счетах продолжил расти. На 1 апреля, 727, 8 млрд рублей. Это на 35,3% больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит ГУ Банка России. В целом про Сибирскому федеральному округу объем банковских вкладов составил 3,2 трлн руб (+24,5%).

Независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев отметил, что рост суммарного объема депозитов населения региона в 2 раза превышает динамику цен квадратного метра новостроек.

—Суммарный эквивалент вкладов населения вырос с 92,7 тысяч стандартных 2-х комнатных квартир в Новосибирске площадью 55 квадратов, до 112 тысяч квартир, — говорится в сообщении в телеграм-канале эксперта.

По его словам, сумма вкладов жителей на счетах эскроу выросла в Новосибирской области с 60 999 млн. рублей до 108 655 млн. или на 78,1%. Эксперты напомнил, что стоимость квадратного метра в новостройках региона тоже выросла. За год цена «квадрата» в новостройках увеличилась на 16%, на вторичке — на 12%.

— После снижения ключевой ставки значительная часть этих средств окажется на рынке недвижимости, — считает эксперт.

Напомним, аналитики «Яндекс Недвижимости» проанализировали цены на вторичное жилье в городах-миллионниках России. В Новосибирске в апреле квадрат на «вторичке» в среднем стоил 112 тысяч рублей. За год стоимость этого типа жилья в городе подорожала на 7,9%. При этом в апреле 2024 года рост цен составил 0,4%.

Для сравнения, по данным «Яндекс Недвижимости», стоимость квадратного метра в новостройках Новосибирска в апреле составляла 134 тысячи рублей и за месяц сократилась на 0,3% за месяц.

Ранее редакция сообщала, что почти на 5% выросли цены на новостройки в Новосибирской области с начала года. По этому показателю регион находится на четвертом месте по России.